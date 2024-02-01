تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

عندما تفكر في الأسماك المفترسة، بالتأكيد أول ما يتبادر إلى ذهنك هو أسماك القرش، لكن في الحقيقة هناك أسماك أخرى تتميز بشراسة من نوع خاص، خاصة في المياه العذبة.

إنها أسماك الضاري المفترسة، التي عندما نفكر بها غالبًا ما نستحضر صورة الحيوانات المفترسة المخيفة التي يمكنها تجريد الحيوان من هيكله العظمي في ثوانٍ.

الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت

وترجع سمعتها السيئة جزئياً إلى الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت، الذي كتب بعد رحلته إلى منطقة الأمازون أنها "الأسماك الأكثر شراسة في العالم".

كما أنه قال في كتابه “عبر البرية البرازيلية” إن أسماك البيرانا سوف تقطع إصبعًا من يد مقطوعة في الماء؛ وتشوه السباحين - في كل مدينة نهرية في باراجواي هناك رجال تم تشويههم بهذه الطريقة؛ وسوف تمزق وتلتهم أي رجل أو حيوان جريح حيًا".

لكن كريستين جريزيندا، أمينة السلوك والرفاهية في متحف أودوبون أكواريوم في نيو أورليانز، قالت إن العديد من أنواع أسماك البيرانا هي حيوانات “آكلة اللحوم”.

على سبيل المثال، تميل أسماك الضاري المفترسة ذات البطن الحمراء (Pygocentrus nattereri) - والتي غالبًا ما ترتبط بالهجمات على البشر - إلى التغذي على الأسماك والقشريات والحشرات والنباتات والفواكه والمكسرات والبذور، ولكن تم العثور على بعض الأفراد في هذا النوع أيضًا مع قطع من الطيور والثعابين والثدييات الصغيرة في بطونها.

تناول كلب في غضون 3 دقائق

وقالت أليسون والتز هيل، كبيرة علماء الأحياء المائية في معرض المناطق المعتدلة في نيو إنجلاند أكواريوم، إن سمكة البيرانا الواحدة يمكنها التحرك واستهلاك الفريسة بسرعة، وفقًا لموقع Live Science.

وقالت والتز هيل: "إذا كان لدينا كلب يبلغ وزنه 50 رطلاً [22.7 كيلوجرامًا] - وطرحنا 10 أرطال [4.5 كجم] لحساب العظام والفراء، - فسوف يتطلب الأمر حوالي 267 سمكة بيرانا بالغة لتناوله في غضون 3 دقائق تقريبًا".

وأوضحت أن هذا يعتمد على العديد من المتغيرات، بما في ذلك مدى جوع أسماك الضاري المفترسة وحجمها.

وأضافت أنه من المرجح أن تهاجم أسماك الضاري المفترسة حيوانًا أكبر بكثير فقط إذا كان مصابًا بجروح خطيرة أو ميتًا بالفعل.

وأشارت إلى أنه عندما لا تقوم أسماك الضاري المفترسة بالأكل، فإنها تفترس في الغالب الأسماك الأخرى عن طريق عض الأسماك الأكبر حجمًا أو تناول الأسماك الصغيرة بالكامل.