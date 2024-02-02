كولر يطالب الأهلي بالتخلص من محمود متولي.. وعبدالمنعم يرغب في الرحيل

قال الناقد الرياضي، إسلام محمد، إن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، طالب إدارة القلعة الحمراء بالتخلص من محمود متولي خلال الفترة المقبلة.



وأوضح إسلام محمد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن كولر طالب إدارة الأهلي بالتخلص من محمود متولي بسبب كثرة إصاباته.

وتابع إسلام محمد، إن ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالأهلي، رفض انضمام أى عنصر جديد للقلعة الحمراء باستثناء محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا.

وأضاف إن النادي الأهلي بدأ التركيز في التنقيب على المواهب الإفريقية، وبخاصة في غانا ، حيث يرغب في اكتشاف عدد من النجوم الشابة من أجل الإستفادة منهم مستقبلا.

وأفاد أن محمد عبدالمنعم، طلب من النادي الأهلي السماح له بخوض تجربة الاحتراف والرحيل عن القلعة الحمراء بعد التتويج مع الفريق بكافة الألقاب.



