واشنطن تفرض عقوبات على 4 مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة الغربية.. تفاصيل

اذاعت الفضائية العربية تقرير يفيد فرض واشنطن عقوبات على ٤ مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة الغربية.

وعرض التقرير، ان الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ٤ مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة الغربية وذلك بعدما قال مسؤول أمريكي ان الرئيس جو بايدن وقع أمرا لاستهداف الأنشطة التى تقوض السلام في الضفة الغربية حيث قال بايدن إن تصاعد عمف المستوطنين يهدد السلام والامن فيها وداخل إسرائيل أيضا.

وفيما رفضت تل أبيب تلك العقوبات قائلة إن اغلبية المستوطنين ملتزمة بالقانون بشكل منتظم.

أعمال العنف زادت بعد الحرب على غزة

وفرض هذه العقوبات يأتي بعد قيود على التأشيرات التى تحظر دخول المستوطنين المساهمين بالعنف بالضفة من الدخول إلى أمريكا، وهو قرار اعتمدته دول مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا خاصة ان اعمال العنف هذه ازدادت منذ بدء الحرب على غزة.