البيت الأبيض: لا توجد خطط حالية لفرض عقوبات على المسئولين الإسرائيليين

قال البيت الأبيض إنه لا توجد في الوقت الحالي أي نية لفرض عقوبات على مسئولي الحكومة الإسرائيلية. ويأتي هذا البيان في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن والذي يستهدف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وخاصة المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.

ويمثل الأمر مجموعة أولية من التصنيفات، وأكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن خطط فرض مزيد من العقوبات على المسئولين الإسرائيليين لم يتم تأكيدها بعد.

وذكر كيربي أن الإدارة تعتبر ذلك أداة جديدة ولم يستبعد إمكانية تصنيفات إضافية في المستقبل. وبينما أفاد موقع "أكسيوس" أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي، إيتامار بن جفير، قد تم بحثهما لفرض عقوبات، فإن البيت الأبيض لم يقدم تفاصيل بشأن الأهداف المستقبلية المحتملة.

يعكس الأمر التنفيذي جهود إدارة بايدن لمعالجة تصرفات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والتي تساهم في التوترات والعنف في المنطقة.