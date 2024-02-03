إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ مصطفي شوبير: أبعد عن أبوك

علق الإعلامي إبراهيم سعيد على أزمــة حراسة المرمى بالأهلي ووجه رسالة لـ نجم الاهلي مصطفى شوبير عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم سعيد :

"خلاص مفيش شناوي" 🤔

تعليق قــ👊ـوي من

أزمــة حراسة المرمى بالأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير، عن أن هناك حلا قريبا داخل النادي الأهلي لإنهاء أزمة حراسة المرمى في الفريق، بعد إصابة محمد الشناوي الحارس الأساسي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ذكرشوبير في تصريحات إذاعية ببرنامجه مع شوبير المُذاع عبر أون سبورت:

يوجد حل في الأهلي وهو الأقرب للتنفيذ لحل أزمة حراسة المرمى بسبب إصابة محمد الشناوي، وهو الاعتماد على الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.