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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

في أول زيارة ضمن جولتها الموسعة إلى إندونيسيا

مستشار شيخ الأزهر تزور معهد ديا ماليلا العالمي للتربية الإسلامية الحديثة

مستشار شيخ الأزهر
مستشار شيخ الأزهر

افتتحت أ.د نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، جولتها الموسعة إلى إندونيسيا، صباح اليوم الأحد، بزيارة إلى معهد ديا ماليلا العالمي للتربية الإسلامية الحديثة بإندونيسيا، كأول زيارة ضمن جولتها العلمية للجمهورية الشقيقة.

مستشار شيخ الأزهر تزور معهد ديا ماليلا العالمي للتربية الإسلامية الحديثة

كان في استقبالها فور وصولها المعهد الدكتور محمد دين شمس الدين، رئيس الجمعية المحمدية سابقا، ورئيس المجلس الاستشاري لمجلس علماء إندونيسيا، وزوجته، والدكتور وحي سري غوتومو، عميد كلية الرياضيات والعلوم الطبيعية، جامعة التكنولوجيا في باندونج، الدكتور أغوس بورونتو، الأستاذ بجامعة التكنولوجيا في سورابايا، وزوجته، وعلي أولياء، مدير مدرسة المعلمين المحمدية في جوك جاكرتا، والأستاذ أندي مجاهد، نائب المدير الرابع للقسم المعهد بمدرسة المعلمين المحمدية جوك جاكرتا، وسط أجواء احتفائية كبيرة، برفقة وفد علمي كبير، من السيد عميد المعهد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلبة وطالبات المعهد.

شهدت الزيارة حوارًا مفتوحًا مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدارسين بالمعهد، ومتابعة الأنشطة الثقافية، والبرامج العلمية التي يقدمها المعهد لطلابه ودارسيه، كما تمت خلال الزيارة مناقشة وتحكيم العديد من الأبحاث العلمية التي يقدمها طلبة المعهد في السنة الأخيرة.

وتضمنت الزيارة عقد لقاء مع مسؤولي الجمعية المحمدية بشأن توقيع اتفاقية تعاون وخلق شراكات عمل على المستوى العلمي والأكاديمي بين الجمعية والأزهر الشريف.

وكانت أ.د نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد توجهت إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة علمية موسعة تستغرق بضعة أيام، تشمل العديد من اللقاءات العلمية.

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