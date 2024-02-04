أحمد حجازي يقود الاتحاد السعودي في مواجهة الفيصلي بكأس الملك

مدرب فريق اتحاد جدة السعودي، مارسيلو جاياردو، يقرر إشراك أحمد حجازي، لأول مرة بعد عودته من كأس الأمم الأفريقية، في مباراة الدور ربع النهائي من كأس ملك السعودية ضد الفيصلي.

تشكيلة اتحاد جدة في المباراة تضم:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، مد الله العليان، حسن كادش، تركي الجعدي.

خط الوسط: فابيانهو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، صالح العمري.

خط الهجوم: رومارينهو، عبد الرزاق حمد الله.

على مقاعد البدلاء: عبد الله المعيوف، محمد المحاسنة، فواز الصقور، أحمد الغامدي، فرحة الشمراني، طلال الحاجي، سلطان الفرحان، مروان الصحفي.