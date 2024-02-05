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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

318 مليون جنيه.. تحويل خطوط الكهرباء الهوائية بالقنطرة غرب الى كابلات أرضية

صدى البلد

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح  اليوم عقد مع اتحاد شركتي جيزة باور للصناعة ومؤسسة النماء للمقاولات العامة برئاسة شركة جيزة باور للصناعة ذلك لتنفيذ عملية إحلال الجزء المتعارض من الخط الكهربائي القنطرة غرب /شمال الاسماعلية جهد 66 ك.ف. مع الكتلة السكنية بمركز ومدينة القنطرة غرب الي كابلات أرضية بطول حوالي 3.6  كيلو متر بمنطقة القناة.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات ارضية في الكتل السكنية الكبيرة التي تعدت علي حرم الخطوط الهوائية للشبكة الكهربائية مما يمثل خطورة كبيرة علي قاطنيها

وتبلغ القيمة الاجمالية للتعاقد حوالى 318 مليون جنيه مصري بمدة تنفيذ تصل الى 6 شهور ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

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