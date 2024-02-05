برؤية مصرية | افتتاح أكبير أكاديمية لكرة القدم في أوروبا

أعلن أحمد عبدالقادر ميدو لاعب الزمالك السابق عن إنشاء المؤسسة الألمانية لكرة القدم في برلين والتي سوف تبدأ في العمل أول مارس المقبل.

وقال ميدو الرئيس التنفيذى للمؤسسة الألمانية لكرة القدم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن المؤسسة الألمانية لكرة القدم التى أسسها تهدف لافتتاح أكبر أكاديمية لكرة القدم في أوروبا بجانب تأسيس وإشهار ناديا سوف يشارك في مسابقات الإتحاد الألماني لكرة القدم.

وكشف أحمد عبدالقادر ميدو أن بداية العمل فى مؤسسته الألمانية لكرة القدم كانت التعاقد مع أهم رئيس قطاع ناشئين في العالم مستر سيمون تهماتا مديرآ للأكاديمية وذلك بعض التفاوض مع إدارة نادي اياكس أمستر دام الهولندى ليغادر تلك القلعة الكروية الكبيرة فى أوروبا بعد ٢٥ عاما قضاها داخل النادي العالمى ليبدأ عمله فى مؤسستنا الألمانية لكرة القدم .

كما تعاقد أحمد عبدالقادر ميدو مع مع أسطورة كرة القدم فى هولندا وأياكس أمستردام التاريخي شاك سورت رئيسآ شرفيآ للنادي الجديد وكذلك سيتولى أحمد ناصر نجم الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري واياكس السابق وشريك ميدو فى رحلة الكفاح باوروبا والزمالك منصب المدير الرياضي للنادي .

وأكد أحمد عبدالقادر ميدو أن المؤسسة الألمانية لكرة القدم التى أسسها تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواهب المصرية فى كرة القدم للاحتراف فى سن مبكرة بأوروبا لخدمة المنتخبات الوطنية وفقا لرؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولكى تكون انطلاقة قوية فى تاريخ صناعة كرة القدم العالمية .