ضبط 13 سيارة مخالفة وتحرير محاضر لأصحابها بدمياط الجديدة

أعلن محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملة من إدارات التنمية والأمن بالجهاز لضبط المركبات المخالفة أسفرت عن ضبط 13 مركبة متنوعة وتم تحرير محاضر لأصحاب السيارات وعددهم "2 " سيارة خلاطةخرسانة ، وعدد ( 3 ) تروسيكلات"، وتم مصادرة عدد ( 8 ) تكاتك" داخل المخازن المركزية للجهاز..

ولفت إلى أن الحملة كانت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، وياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز ، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

وقال رئيس الجهاز، إن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسيء إلى المظهر الحضارى والجمالى، وتأتى تلك الحملات سعياً من الجهاز فى الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة ومنعاً لانتشار العشوائية.

وأشار إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز، بأن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

وأكد عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأضاف أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال كافة محاولات إنتشار العشوائية ، والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضارى للمدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات السيد المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.