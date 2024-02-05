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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس شركة كيوتو كاجاكو اليابانية في ضيافة جامعة دمياط

جامعه دمياط
جامعه دمياط

استقبل اليوم، الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط، Toshi Takayama رئيس شركة كيوتو كاجاكو اليابانية المصنعة للنماذج والمحاكيات الطبية التعليمية ووفد مرافق له تضمن  Takao Kinouchi , والسيد Shi Dongyang , لبحث سبل التعاون بين الجانبين بحضور الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من السادة عمداء الكليات بالجامعة.

تضمن اللقاء مناقشة المشروعات الحالية واستعراض أساليب التعاون المستقبلية مع الجامعة  من خلال خدمات الشركة التي تشمل منتجات أجهزة محاكاة للتدريب على مهارات الجراحة والأنف والأذن والحنجرة وطب العيون والتخدير وأمراض النساء والتوليد وجراحة العظام والأشعة والتنظير والتمريض والواقع الإفتراضي والمحاكيات الحاسوبية للجراحة بالمنظار والعينات البشرية الملدنة والنماذج التشريحية وبرامج التشريح البشري التفاعلية ثلاثية الأبعاد.

وقام الوفد بزيارة المعمل الإفتراضى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، ثم معامل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب وقدمت اد نصرة ايوب وكيل كلية الطب لشئون الطلاب شرح وافي لكل الموديلات الموجودة وطريقة استخدامها الفريدة والمتنوعة والتى أشاد بها الوفد اليابانى وأنها تماثل كليات الطب لديهم ، ومن جانبه قدم الوفد شرحاً لبعض الموديلات الجديدة لديهم ليتم استخدامها فى المستويين الرابع والخامس.

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دمياط الأنف والأذن والحنجرة الحاسبات والذكاء الاصطناعى الجامعة التعليم والطلاب التعاون المستقبلي الذكاء الاصطناعي الحاسوب

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