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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محظوظ بتواجدي معكم.. محمد رمضان يرد على تصريحات خالد دياب

محمد رمضان
محمد رمضان

أعرب الفنان محمد رمضان عن بالغ سعادته بإشادة المخرج خالد دياب بموهبته الفنية، بعد تعاونهما معًا في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان أسد.

ونشر محمد رمضان، جزءًا من حديث خالد دياب التليفزيوني، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام وعلق عليه قائلًا: المخرج والسيناريست أ. خالد دياب أولًا شكرًا على كلامك الجميل، ثانيًا شكرًا على مشاركتك في كتابة فيلم أسد، ثالثًا أنا محظوظ بوجودي مع منظومة آل دياب المتكاملة.


وطرحت الشركة المنتجة بوستر فيلم «أسد أسود» بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد دياب، والمقرر تصويره بعد شهر رمضان 2024، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام.

ظهر محمد رمضان على البوستر الخاص بالفيلم وهو يرتدي ملابس تاريخية ويبدو أن العمل يدور في إطار زمني قديم، وانضم مؤخرًا لبطولة العمل النجم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

محمد رمضان

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