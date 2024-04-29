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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن المتهم بخطف طفل والاعتداء عليه في الجيزة

صدى البلد

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، تأجيل محاكمة عاطل متهم بخطف طفل والتعدي عليه باستخدام الكلب إلى جلسة 29 يونيو المقبل.

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وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 11101 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم،  بخطف الطفل “أ.ع” ، بالقوة والتحايل بأن قام باستدراجه إلى محل سكنه ومن ثم أحتجزه عن أعين ذويه بالإكراه عن طريق تهديده بحيوان مفترس “كلب”،  كما تعدى على المجني عليه عنوه مستخدما الحيوان المفترس في ترهيبه وتنفيذ كل ما يطلبه منه.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات، إن المتهم استدرجه إلى المنزل محل سكنه واحتجزه عن أعين ذويه مقيدا إياه شالا لحركته ومهددا له بحيوان مفترس “كلب” قاصدا التعدي عليه، وسجل مقطع فيديو للواقعة، مهددا له بإفشائه في حالة إخبار ذويه الواقعة.

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