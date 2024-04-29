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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ولع في شقة مراته| حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات بالمقطم

صدى البلد

قررت جهات التحقيق بالمقطم، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بحرق شقة زوجته عمدًا انتقامًا منها.

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البداية..

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم ملك إحدى السيدات.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بقيام كل من زوجها وأشقائه بإضرام النيران عمدًا بالشقة سكنها لوجود خلافات بينهم، كما أوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترف زوجها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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