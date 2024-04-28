عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مومياوات وتماثيل| قرار عاجل بشأن المتهم بواقعة كنز أثري كبير

صدى البلد

امرت جهات التحقيق المختصة ، بحبس موظف 4 أيام علي دم التحقيقات، لحيازة لقطع أثرية بمسكنه كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بقصد الإتجار.

عاجل.. براءة عبد المنعم سعيد في قضية هدايا الأهرام

فتاة السبب| تفاصيل واقعة الشروع في قـ.ـتل طالب النزهة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وحيازة والإتجار بالقطع الأثرية حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية وقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (موظف) لقطع أثرية بمسكنه كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط بقصد الإتجار.

 

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه بمسكنه وعُثر بحوزته على (1118) قطعة أثرية جاء أبرزها (مجسم لتابوت بداخله مومياء - عدد 2 تابوت خشبى بداخله مومياء عليه كتابات ونقوش فرعونية - تابوت على جزئين غير مكتمل من المرمر - عدد 2 تمثال خشبى عليهما نقوش ورسومات - عدد من الوحات الحجرية ولفائف الباردى والجعران والقلادات مختلفة الأحجام والأشكال – عدد من التماثيل وأجزاء تماثيل غير مكتملة متنوعة تعود لعصور قديمة – عدد من القطع الحجرية والخشبية وقطع من الزخرف والفيانس والفخار وأدوات منزلية تعود لعصور مختلفة – عدد من العملات المعدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود لعصور قديمة).. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة جميعها أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

بعد حملة "بلاها فراخ"| انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم.. تفاصيل

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

حفل زفاف ملياردير هندي أمام أهرامات الجيزة يخطف الأنظار.. صور

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

تعليق مثير من سيد عبد الحفيظ حول خطأ إمام عاشور في حق الأهلي

موضوعات متعلقة

عاجل.. براءة عبد المنعم سعيد في قضية هدايا الأهرام

فتاة السبب| تفاصيل واقعة الشروع في قـ.ـتل طالب النزهة

الرضيعة الضحية .. تفاصيل جديدة ‎في جريمة مدينة نصر

حاميها حراميها| تفاصيل سرقة شركة على يد أفراد أمنها بالقاهرة

عبقرينو اتحبس | استولى على 23 حساب فيس بوك.. تفاصيل

حرامية الموتوسيكلات.. قرار عاجل ضدد تشكيل عصابي بالقاهرة

تحقيقات موسعة في مصرع مدرس داخل أسانسير بالمرج

اعترافات مرعبة لمدمن قتـ ل والده بالقاهرة

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: إسرائيل أعلنت عدم دخل رفح الفلسطينية قبل طرح رؤيتنا

وزير الخارجية السعودي: إعطاء الفلسطينيين حقوقهم يضمن الأمن والسلام للجميع

جانتس يهدد نتنياهو بالانسحاب من مجلس الحرب حال فشل صفقة الأسرى

برودة ليلا وأمطار رعدية .. تحذيرات من حالة الطقس الساعات المقبلة

نفخه بكمبروسر هواء| تفاصيل إعدام عامل قـ تل شابا من ذوي الهمم بالجيزة

مومياوات وتماثيل| قرار عاجل بشأن المتهم بواقعة كنز أثري كبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مبهج .. ميريام فارس تتألق بإطلالة صيفية

صدى البلد يكرم منة فضالي بعد نجاحها في موسم رمضان الدرامي.. صور

مهندس الديكور أحمد فايز: أعشق الأفلام القصيرة واعتبرها تفكير خارج الصندوق

قوات حرس الحدود تنجح في ضبط مئات البنادق في الإتجاه الإستراتيجى الغربى

فيديو

أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

بالضربة القاضية.. وفاة الملاكم الكونغولي أردي نديمبو

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ