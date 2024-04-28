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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

عاجل.. براءة عبد المنعم سعيد في قضية هدايا الأهرام

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار سامى زين الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف عيسى وعلاء مرعى وأيمن عبد الرازق ببراءة الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إداره مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق مما نسب اليه فى القضية المعروفة إعلامياً (قضيه هدايا الأهرام) بعد 12 عاما من بدء القضية.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائيه بوفاة كل من الأساتذة إبراهيم نافع وصلاح الغمرى ومرسى عطالله.

وبدأت وقائع القضية فى ديسمبر 2011 ببلاغ من الجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فيه أربعة من رؤساء مجلس اداره الأهرام و25 شخصية من رموز النظام الأسبق للرئيس مبارك بالإضرار العمدى بأموال المؤسسة وتلقى هدايا عينية تجاوزت 500 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2011 وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقام عدد كبير من المسئولين السابقين ممن تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضى التحقيق فى 2014 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين جميعاً 
إلا أن النيابة العامة طعنت على الأمر بألا وجه الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة الجنايات وقررت المحكمة إلغاء الأمر بألا وجه وإحالة رؤساء مجلس إدارة الأهرام الأربعة إبراهيم نافع وصلاح الغمرى وعبد المنعم سعيد
للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بأموال المؤسسة.

ودفع محمد عثمان محامى عبد المنعم سعيد بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين حيث إن جميع التصرفات المالية كانت تتم بموافقة مجلس الإدارة 
وبعد العرض على الجمعية العمومية للمؤسسة ومواقفه مجلس الشورى(مالك تلك المؤسسات آنذاك) وان لوائح المؤسسة تسمح بمصروفات للدعايه فى حدود 2%من دخل المؤسسة. 

وأثبتت تقارير خبراء وزارة العدل
سلامة الإجراءات القانونية للمتهمين وأنه كان لتلك التصرفات مردود مادي ضخم لصالح المؤسسة وصل إلى حوالى 2 مليار جنيه فى  عام 2009 دخل صافى من الإعلانات.

إدارة الاهرام الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار سامي زين الدين انقضاء الدعوى الجنائية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام هدايا الأهرام

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