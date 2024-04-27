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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة السبب| تفاصيل واقعة الشروع في قـ.ـتل طالب النزهة

صدى البلد

حددت محكمة استئناف القاهرة، 30 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بالشروع في قتل طالب، لخلافات بينهما حول معاكسة فتاة بمنطقة النزهة.

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وجاء في أمر إحالة المتهم، أنه في غضون 5 مارس الماضي وبدائرة قسم شرطة النزهة،  شرع في قــتل أمجد خليل 17 سنة، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد سلاحا أبيض عبارة عن "كاتر"، بسبب منع الأخير للأول من معاكسة فتاة ترتبط به عاطفيا، كما أن المتهم توجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجد المجني عليه به وما أن شاهده ، حتى انهال عليه ضربا بالسلاح حوزته؛ قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات.

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كشف أمر الإحالة، أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز المتهم سلاحا أبيض، ما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.

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