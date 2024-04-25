تحقيقات موسعة في مصرع مدرس داخل أسانسير بالمرج

أمرت جهات تحقيق شرق القاهرة، بتصريح دفن مدرس سقط داخل مصعد في المرج ولقي مصرعه في الحال .

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن مدرس المرج قام بالدلوف إلى الأسانسير للصعود إلى منزله وأثناء ذلك تعطل المصعد وحاول الضحية الخروج منه، كما تبين أن المدرس وقع بين الطابقين ونتج عنه تهشم بالوجه والرقبة ووفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغًا من الأهالي بمصرع مدرس جراء انحشاره بين طابقين داخل مصعد في المرج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.