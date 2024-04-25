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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطعه بصاروخ | تفاصيل مثيرة بواقعة قاتـ ل صديقه في عابدين

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين جابر الجزار ومحمود رشدان وعبدالله سلام، محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائى" لجلسة 21 مايو.
 

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وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لـقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من سائق، مقيم بدائرة القسم بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

وتبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته.

 

على إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها، تم بإرشاده العثور على باقي الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

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