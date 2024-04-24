الإعدام شنقا لعامل أنهى حياة سيدة في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة شخص بالإعدام شنقا لاتهامه بإنهاء حياة سيدة بسبب تهديدها له بالكشف عن زواجه بها عرفيا وعجزه جن.سيا.

وجاء في أمر الإحالة للقضية المقيدة برقم 2541 لسنة 2023 كلي السادس من أكتوبر، اتهام «هشام ع»، محبوس، ويعمل فني لحام، لأنه قتل المجني عليها مروة ع، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، جزاءا تهديدها له بالكشف عن زواجه بها عرفيا وعجزه جن.سيا.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أجمع زمام أمره على الخلاص منها، إذ دبر لذلك المخطط، وأعد الأسلحة البيضاء وقام باصطحابها ليلًا إلى مكان خال من المواطنين، ولما شاحت بنظرها عنه باغتها بطعنة نافذة، كما أن المتهم طعن المجني عليها طعنة بمنطقة الظهر، ثم نحر عنقها، ومن ثم زاد على شر نفسه شراً وأعتري يسدد لها العديد من الطعنات بأماكن متفرقة بالجسد في البطن والجبهة ليحقق ما يصبوا إليه من إزهاق روحها.

وتابع أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز سلاحاً أبيض بدون مسوغ قانوني “سكين”، كما أحرز سلاحاً أبيضاً “كتر” مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما أن المتهم يكون قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، والمواد 1/ 25 مكررا/ 1/300 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1987 لسنة 2019، 163 لسنة 2023 والبند رقم (1).