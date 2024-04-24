تحقيقات موسعة في واقعة مقـ.تل مسنة على يد سباك بحدائق القبة

تستمع جهات تحقيق بالقاهرة، لأقوال أسرة مسنة قتلها سباك داخل مسكنها بشارع الخليج بحدائق القبة بغرض سرقتها.

وجاء في اعترفات المتهم بارتكاب الجريمة، انه دخل مسكن الضحية بدافع السرقة، وعندما حاولت مقاومته ضربها على رأسها مما أدى إلى وفاتها.

وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أهالي منطقة حدائق القبة يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبين من الفحص أن السيدة تبلغ من العمر 84 عامًا، وقد تعرضت لجرح قطعي في الرأس أدى إلى وفاتها، وبإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، يعمل سباك ويبلغ من العمر 35 عامًا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سباك تم ضبطه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه.