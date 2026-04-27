جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات
رسائل نارية.. نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقوية والعدو تفاجأ بصمود المقاومين
أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء
نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
بعد موافقة الشيوخ على القانون.. زيادة القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية إلى 7%
نيرة الأحمر : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. صور
أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء
كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ
جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج
تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ توافق على تعديل قانون التأمينات والمعاشات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حسن رضوان

وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب إيهاب وهبة، خلال جلسة المجلس اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات .

وقال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية - في كلمته - إن فلسفة هذا القانون يجب أن تقوم على حقيقة واحدة، وهي أن المعاش ليس منحة أو إعانة، بل هو “أجر مؤجل” وحق أصيل كفله الدستور في المادة (17)، مشيدًا بشجاعة اللجنة المشتركة في الانحياز للمواطن برفضها القاطع للتعديلات التي كانت مقترحة على المادتين (22) و(156)، والتي كانت تهدف إلى وضع “سقف” لنسب التضخم عند زيادة المعاشات.

وأوضح أن القبول بمثل هذه القيود في ظل التحديات الاقتصادية العالمية كان سيعني ببساطة “تآكل” القيمة الحقيقية لدخل صاحب المعاش، وهو أمر لا يمكن أن يقبله هذا المجلس الموقر.

وأضاف أن رفع قيمة القسط السنوي الذي تؤديه الخزانة العامة للهيئة ليصل إلى 238.55 مليار جنيه ليس ترفًا، بل هو استرداد لحقوق تاريخية وأموال خاصة لها حرمة دستورية.

وأشار إلى أننا لا نطلب “منحة” لأصحاب المعاشات، بل نرسخ آلية تضمن استدامة الصناديق لتظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ليس اليوم فقط، بل للأجيال القادمة أيضًا.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: إن رسالتنا اليوم من تحت هذه القبة واضحة، وهي أن “أصحاب المعاشات في قلب وجدان الدولة المصرية”، مؤكدًا أن البرلمان المصري سيظل حائط الصد الأول ضد أي تشريع قد يمس بمكتسبات أصحاب المعاشات أو ينتقص من كرامتهم الاقتصادية.

وشدد على أن الموافقة على هذا التعديل تمثل تجديدًا للعهد بأن الحماية الاجتماعية في “الجمهورية الجديدة” هي فعلٌ لا مجرد قول.

الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ الحكومة الدستور نسب التضخم تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دعاء الرزق

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

الغندور

الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

ترشيحاتنا

الاجتماع

استعدادا لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 167"

اليوم الحقلي

زراعة الإسماعيلية تنفذ يومًا حقليًّا لتدريب المزارعين على مكافحة سوسة النخيل

محافظ المنيا ووزير التضامن

محافظ المنيا يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي ويشهدان عددًا من الأنشطة والفعاليات

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد