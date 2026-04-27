جريمة هزت المرج.. تفاصيل مصرع ربة منزل ووالدتها وإصابة 5 أشخاص بسبب الخلافات
رسائل نارية.. نعيم قاسم: المقاومة مستمرة وقوية والعدو تفاجأ بصمود المقاومين
أحد أبطال حرب أكتوبر.. الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء
نجوم أفريقيا يواصلون التألق.. محرز يقترب من إيتو وتوريه في الألقاب
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
بعد موافقة الشيوخ على القانون.. زيادة القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية إلى 7%
نيرة الأحمر : الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. صور
أرض البطولات.. محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء
كمين للمقاومة اللبنانية.. ضرب مروحية إسرائيلية خلال محاولة إنقاذ
جيش الاحتلال: استهدفنا 3 عناصر من حزب الله بعد رصدهم قرب خط الدفاع الأمامي بجنوب لبنان
الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج
تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة
إلهام أبو الفتح
قفزة غير مسبوقة في استخدام الإنترنت بمصر.. الفيديوهات والألعاب تقود الضغط على الشبكات

هاجر ابراهيم

تشهد خدمات الاتصالات في مصر نموًا متسارعًا يعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المستخدمين، حيث ارتفعت معدلات الاعتماد على الإنترنت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الإتصال المجتمعي بالجهاز القومي بتنظيم الإتصالات، أنه بالفترة الأخيرة تم إخراج أكثر من تقرير خاص بالجودة وكفاءة الشبكات وشكاوي العملاء وكيفية التعامل معها، وكان أخرهم هو التقرير الخاص بالإستخدامات ونمطه.

زيادة سنوية على خدمات الإتصالات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن التقرير أوضح أن هناك زيادة سنوية وإعتماد كبير على خدمات الإتصالات، سواء الأرضية أو المحمول، وكان هناك زيادة سنوية فى الإستخدام على شبكات التليفون المحمول بنسبة تصل إلى 12%، و36% زيادة سنوية فى الإستخدام على التليفون الأرضي.

وتابع: “نمط الإستخدام من فيديوهات ترفيهية قصيرة كانت بنسبة 60%، و21% للألعاب، والتسوق الإلكتروني ب10%، والإجتماعات عن بعد كانت ب7% زيادة سنوية”.

وأشار إلي أن هذا يعطي تحدي كبير فى عملية التوسع فى الشبكات سواء بالنسبة للمحمول أو التليفون الأرضي، لافتا إلى أنه تم الإعلان منذ فترة أن هناك خطة طموحة كبيرة سواء إستبدال الكابلات النحاسية إلى ألباف ضوئية فى التليفون الأرضي، وبالنسبة للمحمول أيضا.

ولفت أن زيادة مشاهدة المحتوي الترفيهي يؤدي إلى أن الشبكات متحملة تحميل كبير، خاصة ان أكثر ما يأخذ الإستهلاك هي الفيديوهات والألعاب، وهناك تزايد مستمر فى إستهلاكهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

إمام عاشور

مفاجآت الأهلي وبيراميدز قبل مواجهة تحديد المصير بالدوري

الكاف

ابو الدهب: الكاف سيغير لوائحه إذا احتل الأهلي المركز التالت في الدوري

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

دعاء الرزق

دعاء الرزق بعد صلاة الفجر مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والبركة

الغندور

الغندور يثير الجدل بشأن عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

ترشيحاتنا

فواكة الصيف

تحذيرات من فواكه صيفية.. تزيد خطر النزلات المعوية

المسقعة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل المسقعة بأقل التكاليف

أصالة

رجعت تهتم.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في باريس

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

كاجوال وكلاسيك.. بسمة بوسيل تتألق في إيطاليا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد