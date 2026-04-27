قفزة غير مسبوقة في استخدام الإنترنت بمصر.. الفيديوهات والألعاب تقود الضغط على الشبكات

تشهد خدمات الاتصالات في مصر نموًا متسارعًا يعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المستخدمين، حيث ارتفعت معدلات الاعتماد على الإنترنت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع الإتصال المجتمعي بالجهاز القومي بتنظيم الإتصالات، أنه بالفترة الأخيرة تم إخراج أكثر من تقرير خاص بالجودة وكفاءة الشبكات وشكاوي العملاء وكيفية التعامل معها، وكان أخرهم هو التقرير الخاص بالإستخدامات ونمطه.

زيادة سنوية على خدمات الإتصالات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن التقرير أوضح أن هناك زيادة سنوية وإعتماد كبير على خدمات الإتصالات، سواء الأرضية أو المحمول، وكان هناك زيادة سنوية فى الإستخدام على شبكات التليفون المحمول بنسبة تصل إلى 12%، و36% زيادة سنوية فى الإستخدام على التليفون الأرضي.

وتابع: “نمط الإستخدام من فيديوهات ترفيهية قصيرة كانت بنسبة 60%، و21% للألعاب، والتسوق الإلكتروني ب10%، والإجتماعات عن بعد كانت ب7% زيادة سنوية”.

وأشار إلي أن هذا يعطي تحدي كبير فى عملية التوسع فى الشبكات سواء بالنسبة للمحمول أو التليفون الأرضي، لافتا إلى أنه تم الإعلان منذ فترة أن هناك خطة طموحة كبيرة سواء إستبدال الكابلات النحاسية إلى ألباف ضوئية فى التليفون الأرضي، وبالنسبة للمحمول أيضا.

ولفت أن زيادة مشاهدة المحتوي الترفيهي يؤدي إلى أن الشبكات متحملة تحميل كبير، خاصة ان أكثر ما يأخذ الإستهلاك هي الفيديوهات والألعاب، وهناك تزايد مستمر فى إستهلاكهم.