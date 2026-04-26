لا للمواقع الإباحية..البرلمان يتحرك لمواجهة المحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت وحماية النشء

في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الرقمية داخل المجتمع المصري، وحماية النشء من المخاطر السلوكية والأخلاقية الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط للإنترنت، استخدم عدد من النواب أدواتهم البرلمانية بشأن اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا تجاه المحتوى غير المناسب على مواقع التواصل .



بداية ، تقدمت النائبة ريهام عبد النبي باقتراح برغبة لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، مشددة على ضرورة تعزيز آليات الحماية الرقمية، ووضع منظومة أكثر فاعلية للحد من وصول الأطفال والمراهقين إلى المحتوى الضار، بما يساهم في دعم القيم المجتمعية وحماية الأسرة المصرية من التأثيرات السلبية المتزايدة للمحتوى الرقمي غير المنضبط.

وأشارت " عبد النبي" إلى أن انتشار هذا النوع من المواقع يمثل خطرًا مباشرًا على النشء، لما له من تأثيرات سلوكية ونفسية قد تنعكس على تكوينهم الاجتماعي والأخلاقي، مؤكدة أهمية التحرك التشريعي والتنفيذي لمواجهة هذه الظاهرة.

وفي السياق ذاته، تقدم النائب محمد أسعد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن استمرار إتاحة المواقع الإباحية داخل مصر، مطالبًا بتدخل فوري وحاسم لحجبها، باعتبارها تمثل تهديدًا مباشرًا للقيم المجتمعية وتماسك الأسرة واستقرار المجتمع، فضلًا عن آثارها السلبية على الشباب والنشء.

وشدد على ضرورة تطوير أدوات الرقابة الرقمية، وتفعيل التشريعات المنظمة لاستخدام الإنترنت، بما يضمن بيئة إلكترونية آمنة تحافظ على الهوية المجتمعية، وتحد من الانفلات الرقمي المتزايد في الفضاء الإلكتروني.