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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاميها حراميها| تفاصيل سرقة شركة على يد أفراد أمنها بالقاهرة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس 2 فرد أمن بإحدى الشركات  4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة محل عملهم. 

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي  2 فرد أمن بإحدى الشركات وسائق لاتهامهم بسرقة محل عمل المتهمين ، وتولت النيابة التحقيق .

وكان رجال الأمن قد نجحوا في ضبط 2 فرد أمن بإحدى الشركات وسائق مقيمون بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم سيارة محمل عليها 30 ركائز شدادات معدنية و كمية من حديد التسليح "مجهولين المصدر" .

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها من داخل الشركة محل عمل فردى الأمن، وسبق ارتكابهم واقعة سرقة (40 ركيزة شدة معدنية) من داخل موقع شركة مجاورة للشركة عملهما والتصرف فيهم بالبيع لعميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) وتم ضبطه حال استقلاله سيارة وبحوزته (سلاح أبيض- 40 ركيزة شدادات معدنية) .

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