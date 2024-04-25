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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حرامية الموتوسيكلات.. قرار عاجل ضدد تشكيل عصابي بالقاهرة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس تشكيل عصابي تخصصت في سرقة الدراجات النارية 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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ألقت‎ أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

‎وكان رجال الأمن قد تمكنوا من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم 3 عملاء سيئى النية تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وتغيير ملامحها وإعادة بيعها باستخدام سيارة ومجموعة من الأدوات.

وعُثر بحوزتهم على السيارة ومجموعة من الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم وأرشدوا عن 14 دراجة نارية من متحصلات السرقة.

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