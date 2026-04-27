أول سيارة كهربائية يمكن شحنها في 10 دقائق فقط من شِل

تستعد شركة "شل" (Shell) العالمية لإحداث تحول جذري في مفهوم الاعتماد على السيارات الكهربائية، حيث كشفت عن مشروعها الطموح "Triple 10 Challenge" من خلال سيارة اختبارية من المقرر أن تظهر للنور في يونيو 2026.

ولا تهدف شل من هذا المشروع إلى تقديم أداء رياضي خارق، بل تركز بشكل أساسي على حل المعضلات اليومية التي تواجه ملاك السيارات الكهربائية، وعلى رأسها سرعة الشحن وكفاءة استهلاك الطاقة، لتضع بذلك معيارًا جديدًا للجيل القادم من المركبات الصديقة للبيئة.

تحدي الثلاث عشرات.. رؤية شل للمستقبل المستدام

يتمحور مشروع شل حول ثلاثة أهداف رئيسة وصارمة، أولها هو الشحن فائق السرعة، حيث تستهدف التقنية الجديدة شحن البطارية من 10% إلى 80% في أقل من 10 دقائق فقط.

أما الهدف الثاني فهو الكفاءة الاستثنائية، من خلال السعي لقطع مسافة تتجاوز 10 كيلومترات لكل كيلوواط ساعة.

ويأتي الهدف الثالث ليركز على الاستدامة الشاملة، عبر خفض البصمة الكربونية لدورة حياة السيارة بالكامل إلى أقل من 10 أطنان، مما يجعلها واحدة من أكثر المركبات رفقًا بالبيئة منذ لحظة التصنيع وحتى نهاية عمرها الافتراضي.

هندسة ذكية ووزن ريشة لمنافسة العمالقة

تأتي السيارة الاختبارية من فئة الـ SUV المدمجة، بحجم يقارب طرازات شهيرة مثل "فولفو EX30"، ولكن مع تميز هندسي فريد يتمثل في استهداف وزن إجمالي يبلغ حوالي 1,000 كجم فقط، وهو ما يمثل نصف وزن بعض السيارات الكهربائية المنافسة حاليًا.

وقد تحقق هذا الوزن بفضل استخدام مواد مركبة خفيفة الوزن مثل ألياف الكربون، والاعتماد على بطارية أصغر حجمًا ولكنها أكثر كفاءة، مما يثبت أن الوزن الخفيف هو المفتاح الحقيقي لزيادة المدى وتقليل الهدر في الطاقة.

تكنولوجيا التبريد السائل.. سر الكفاءة العالية

يكمن السر وراء قدرة سيارة شل على الشحن السريع والحفاظ على الأداء في نظام تبريد متطور للغاية، حيث يتم غمر خلايا البطارية في سائل غير موصل للكهرباء.

يسمح هذا النظام المبتكر بإدارة الحرارة بشكل أكثر فاعلية أثناء عمليات الشحن الفائق والقيادة الشاقة، مما يحمي البطارية ويسمح لها باستيعاب طاقة عالية في زمن قياسي.

ومع تسارع الابتكارات في هذا المجال، تضع شل نفسها كلاعب رئيس في رسم ملامح عصر ما بعد الوقود الأحفوري، مؤكدة أن المستقبل يعتمد على الذكاء الهندسي بقدر اعتماده على سعة البطاريات.