بملابس رياضية.. نادية الجندي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا داخل النادي

نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية.

وتألقت نادية الجندي، مرتديه ليجن رياضي باللون الازرق، ونسقت معه تي شيرت بسيط باللون الأزرق الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادية الجندي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

واختارت نادية الجندي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت كاب باللون الازرق لاكمال اللوك

وإليكم صور نادية الجندي