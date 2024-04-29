استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية بالغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك بمكتبه بديوان عام المحافظة ، وذلك استعدادا للقيام بحملات رقابية موسعة على الأسواق، لمتابعة تخفيض أسعار السلع .

وعقد المحافظ ورئيس الجهاز مؤتمرا صحفيا قبل البدء في الحملات ، أكد خلاله محافظ الغربية على استمرار المحافظة في القيام بحملات تفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض أسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار الى تشكيله لجنة لمراقبة المنافذ والأسواق بعضوية كل من مديريات الصحة والتموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء تقوم بتنفيذ جولات وحملات مكبرة على مدار اليوم بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء وسيكون جهاز حماية المستهلك الذراع السادسة لتلك اللجنة .

وأضاف المحافظ أن هناك جولات ميدانية يومية من المحافظ واللجنة والجهات الرقابية لمراقبة الأسعار، مشيرا انه على مدار 6 أشهر تم تحرير اكثر من 42 الف محضر مخالفة تتنوع بين محاضر خاصة بالصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء وعدم اعلان عن أسعار او بيع سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي خلال الحملات اليومية، مؤكدا تكثيف الرقابة والحملات في مواسم الأعياد حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ الغربية الى وجود أكثر من 84 منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة في 12 مركزا ومدينة وفي القرى الأم .

كما أكد رحمي على استقبال كافة الشكاوى الخاصة بالأسواق من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ وحلها والرد عليها على الفور .

وأكد السجينى استمرارية الحملات الرقابية للتصدى لأى مخالفات، لافتا إلى حرص الجهاز على حقوق المواطن سواء المستهلك أو التاجر من خلال طرح المنتجات بالأسعار المقررة وبدون مغالاة حيث يتم التنسيق مع الجهات والهيئات المعنية من أجل توافر السلع على مستوى محافظات الجمهورية .

وأشار السجيني الى شن حملات رقابية موسعة في الغربية وتيسير سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز ، فى الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المنتجات الغذائية والخبز السياحى والفينو والتأكد من توفير السلع والمنتجات والتصدى لأى مخالفات خاصة بيع السلع بأزيد من السلع المعلن لظبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.