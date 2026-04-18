التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار مساء السبت إلى ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة لندن، حيث يستضيف مواجهة قوية تجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يوصف بأنه “مباراة 6 نقاط” في صراع المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يدخل اللقاء تحت ضغط كبير بسبب أهمية النقاط الثلاث في سباقه نحو المربع الذهبي، بينما يعتمد مانشستر يونايتد على أفضلية معنوية وتاريخية بعدما حسم مواجهة الدور الأول في أولد ترافورد بنتيجة 2-1، ساعيًا لتكرار التفوق ذهابًا وإيابًا.

على مستوى التشكيل المتوقع، يعتمد تشيلسي على:

روبرتو سانشيز في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي يضم مالو جوستو، ويسلي فوفانا، جوريل هاتو، ومارك كوكوريلا.

في الوسط: مويسيس كايسيدو، كول بالمر، وأندري سانتوس.

وفي الهجوم: إستيفاو ويليان، جواو بيدرو، وبيدرو نيتو.

أما مانشستر يونايتد فمن المتوقع أن يبدأ بـ:

سيني لامينز في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من نصير مزراوي، آيدن هيفين، ليني يورو، ولوك شاو.

وفي الوسط: مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، وكاسيميرو.

أما الهجوم فيتكون من أماد تراوري، بنجامين سيسكو، وماتيوس كونيا.