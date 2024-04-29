"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

أشعل هدف فريق مازيمبي في شباك النادي الأهلي النار بين المخرج محمد نصر ونجم الكرة المصرية السابق رضا عبدالعال بعدما هاجم الأخير تصرف (نصر) تجاه إعادة هدف المباراة.

هجوم ولوم

هاجم (عبدالعال) المخرج محمد نصر على إعادته لهدف مباراة الأهلي ومازيمبي موضحًا أن الإعادة لم تكن من الزاوية الصحيحة للكرة وهو ما تسبب في إلغاء الحكم الكيني بيتر واريرو كاماكو، حكم مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، هدف أحد لاعبي الفريق الكونغولي بالدقيقة الـ58 من عمر المباراة بزعم وجود لمسة يد.

ورد المخرج محمد نصر على هذا الاتهام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مهنئًا في البداية نادي الزمالك على التأهل للنهائي، ونادي الأهلي على الفوز ببطولة كأس الكرة الطائرة.

المخرج محمد نصر

ثم وجه رسالته للكابتن رضا عبدالعال متسائلًا عن مهاجمته له وهو يعلم أن (نصر) ليس مخرج مباراة الأهلي حيث قال "انت بتزوم عليا ليه وانت عارف إني مش مخرج ماتش الأهلي". متابعًا رسالته بسؤاله عما يعرفه عن الفار قائلًا "انت تعرف ايه عن الفار ولا هو أي هجص بيتقال وخلاص".

وأشار (نصر) عبر منشوره إلى أنه تعرض للكثير من اللوم والنقد من قبل عدد من الأشخاص لمجرد أن اسمه محمد نصر الذي يشتهر بأنه "بيكسب الأهلي" دون النظر إلى وجود لاعبين أو مدير فني أو إدارة أو جمهور.

الفار هو المتحكم

ثم أوضح المخرج محمد نصر أن الفار هو الذي يتحكم في مخرج المباراة وليس العكس، كما أن جميع الكاميرات التي يغطي من خلالها المخرج المباراة تتواجد أيضًا لدى الفار ويقوم بمراجعتها جميعًا ثم يستدعي الحكم لإعطاء قراره، لافتًا إلى أنه ممنوع نهائيًا بعد قرار الفار إعادة أي "شوط" غير الذي راجعه الفار.

وأضاف (نصر): "عشان لعبة نيدفيد وناصر اللي ممكن ترقى لطرد مباشر ممنوع إعادة أي لعبة لم يتخذ الحكم أو الفار فيها قرار وده من لجنة الحكام وأعتقد لازم اللجنة تراجع نفسها في التعليمات دى لأن لازم يكون فيه إعادة علشان تزيل أي شك ومحدش يظلم المخرج."

ثم استنكر (نصر) لوم العديد من الأشخاص قائلًا أنا لست ساحرًا سيوقف الكرة على يد اللاعب أو يأخذ الهدف أو ضربة الجزاء من زوايا بعينها لإلغائها، فضلًا عن أنه لا يلعب بالكاميرا "جلا جلا".

منشور المخرج محمد نصر

يذكر أن مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي أقيمت يوم الجمعة الماضي بإستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة.