الـVAR تلغي هدف تقدم مازيمبي على الأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

ألغت تقنية الـ VAR هدف لصالح فريق مازيمبي الكونغولي في مرمى النادي الأهلي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي.

وقرر الحكم إلغاء الهدف بعد الرجوع للـ VAR وثبت بوجود لمسة يد على لاعب مازيمبي قبل إحراز الهدف.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي.

شهد الشوط الأول سيطرة كاملة للنادي الأهلي وسط خطورة على مرمي مازيمبي، وإضاعة أكثر من فرصة محققة للتسجيل لولا تألق حارس المرمي للفريق الكونغولي.

وشهد أيضا الشوط الأول قيام لاعبي فريق مازيمبي بالسقوط أكثر من مرة لإضاعة الوقت وامتصاص حماس لاعبي الأهلي ومنعهم م التسجيل.

ويُدير المباراة ، الحكم الكينى بيتر واريرو كاماكو ، ويعاونه جليبريت شيرويت وستيفن أونايانجو، والحكم الرابع الجامبى لامين جامييه وتم تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس حكمًا لتقنية الفيديو ويساعدها الجزائرى لحلو بن براه.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذي يواجه مازيمبي الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط:

عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم:

أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - وسام أبو علي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف ومحمود متولي ومحمود كهربا ورضا سليم وحسين الشحات ومحمد مجدي ‏أفشة وكريم وليد وإمام عاشور وأنتوني موديست.‏

وكان الفريقان قد تعادلا سلبًا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق.

فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود، والحارس طاقمًا من اللون الأخضر.