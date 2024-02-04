عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار غزيرة تضرب مدن دمياط .. واستمرار توقف حركة الصيد

امطار بدمياط
امطار بدمياط

استمر تعرض مدن محافظة دمياط لموجه من الطقس السيئ علي مدار اليوم وسقوط غزير لأمطار على المدن خاصة المدن الساحلية حيث شهدت أمطارا غزيرة إلى متوسطة على معظم المدن.

تأثرت حرة الصيد بعزبة البرج وبحيرة المنزلة وتوقفت معظم السفن عن العمل بسبب أجواء نوة الكرم.

 وعلى جانب آخر انتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط حيث استقبلت الميناء ٣٦ سفينه حاويات و بضائع عامه. 

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤوساء الوحدات المحلية بالاستعداد لموجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار والتأكيد على جاهزية معدات شفط المياه ورفع آثار الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

https://fb.watch/p-ljP2WOwY/?mibextid=RUbZ1f

 

دمياط التقلبات الجوي الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصرف الصحى الشرب والصرف الصحى الشحن والتفريغ المدن الساحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

دمياط .. إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة بشرباص

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط

نسبة النجاح 89.1%.. محافظ دمياط تعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

محافظ دمياط تتابع حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

وجدت به جثة الطفـ.لة حنين بعد اغتصـ.ابها.. شاهد منزل الجاني بقرية المرابعين بدمياط

أهالي كفر الغاب يشيعون جثمان الطفلة حنين المقتولة بعد اغتصابها

مدفونة في شوال.. العثور على حنين صاحبة الـ 8 سنوات في دمياط

ننشر صورة قات.ل الطفلة حنين بدمياط ودفنها بشوال

ترشيحاتنا

خبير أمن معلومات يكشف مستقبل الهواتف بعد طرح أبل لـ نظارة «فيجن برو»

4 شهور.. نائب رئيس المخابرات الفلسطينية السابق يكشف تفاصيل هدنة قريبة بـ«غزة»

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أفضل هواتف 2024: منافسة شرسة لـ iPhone 15 بسعر أقل بكتير

سر هجمات سوريا والعراق.. بايدن يتوعد الحرس الثوري الإيراني

الديربي الإسباني.. ريال مدريد يتقدم بهدف نظيف على أتلتيكو في الشوط الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

توب لامع.. نور الزاهد تثير الجدل بملابسها| شاهد

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ