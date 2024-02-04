مطار غزيرة تضرب مدن دمياط .. واستمرار توقف حركة الصيد

استمر تعرض مدن محافظة دمياط لموجه من الطقس السيئ علي مدار اليوم وسقوط غزير لأمطار على المدن خاصة المدن الساحلية حيث شهدت أمطارا غزيرة إلى متوسطة على معظم المدن.



تأثرت حرة الصيد بعزبة البرج وبحيرة المنزلة وتوقفت معظم السفن عن العمل بسبب أجواء نوة الكرم.

وعلى جانب آخر انتظمت حركة الشحن والتفريغ بميناء دمياط حيث استقبلت الميناء ٣٦ سفينه حاويات و بضائع عامه.

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤوساء الوحدات المحلية بالاستعداد لموجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار والتأكيد على جاهزية معدات شفط المياه ورفع آثار الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

https://fb.watch/p-ljP2WOwY/?mibextid=RUbZ1f