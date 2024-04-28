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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يوضح سبب عدم إقبال الطلاب على مجالات البرمجة

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على افتتاح الرئيس السيسي اليوم مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، قائلا: صناعة البرمجة والحوسبة صناعة واعدة وسيتمكن الشباب المصري من الاستفادة منها بشكل واضح.

وأضاف "عمرو اديب" خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الرئيس اليوم تساءل عن سبب عدم إقبال الطلاب على مجالات البرمجة والتكنولوجيا، معقبا: "يا سيادة الرئيس المدرس اللي في المدرسة ما بيعرفش في الكمبيوتر".


واسترسل: نظام التعليم اللي موجود مفيش فيه الحاجات ده، نحن لا نخلق بيئة جيدة للمبرمج أو مهندس الكمبيوتر".


وأكمل:"الطالب المصري بيتعلم يحفظ.. ازاي هيتعلم البرمجة ويبقى عارف انها بتجيب فلوس.. البيئة دي مش هتطلع مبرمجين".
 

عمرو أديب الإعلامي عمرو أديب السيسي الرئيس السيسي الحوسبة السحابية صناعة البرمجة

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