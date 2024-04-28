وزير الاتصالات يوضح الأهمية البالغة لمراكز بيانات الحوسبة السحابية

علَّق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الأهمية البالغة لمراكز بيانات الخاصة بالحوسبة السحابية، قائلا: لها أهمية، والأهم في ذلك، مردودها على المواطن في حياته اليومية، وما يتلقاه من خدمات.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON": “منصة مصر الرقمية التي تقدم خدمات حكومية رقمية للمواطنين، يجب أن يكون لديها قواعد بيانات ضخمة ومتعددة ومترابطة ببعضها البعض، وهذا ما يُمكِّنُني من تقديم الخدمة”.

وقال : "على سبيل المثال لما ييجي مواطن عاوز يضيف زوجته على بطاقة تموين أو مولود جديد؛ لازم تكون البيانات عندي كي أتمكن من تقديم هذه الخدمة، أو مواطن عاوز يعمل رخصة؛ لازم تكون بيانات المركبة وكل ما يتعلق بها عندي؛ عشان أعمل رخصة".

وأكمل حديثه: "استضافة هذا الكم من البيانات، والقدرة على تقديم الخدمات بشكل مرقمن؛ يتطلب أجهزة حاسبات ومعدات تخزين للبيانات بسعات ضخمة، ومعقدة في تركيبها وبياناتها، وهو ما يتطلب مراكز بيانات عملاقة تستضيف هذه الحواسب ومعدات التخزين الضخمة".

وواصل: “هذه المنظومة يطلق عليها السحابة الحوسبية، وهي مجموعة من الحواسب ومعدات التخزين والتطبيقات التي يسجل عليها بيانات ضخمة تخص الدولة والمواطن، متابعا: ”الانتقال للعاصمة الإدارية كحكومة، لازم كنا نعمل ميكنة 114 جهة منتقلة، عبر 600 تطبيق، وهي تطبيقات تخصصية، يعني مرتبطة بأعمال تلك الجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، وتم نقل تلك التطبيقات إلى منظومة السحابة الحوسبية".

