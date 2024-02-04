وجدت به جثة الطفـ.لة حنين بعد اغتصـ.ابها.. شاهد منزل الجاني بقرية المرابعين بدمياط

تنفرد “ صدى البلد” بنشر فيديو خاص بالمنزل الذي وجدت فيه جثة الطفلة حنين السيد الشربينى ٨ سنوات ابنة قرية المرابعين بكفر الغاب التابعة لمركز كفرسعد بمحافظة دمياط.

حيث شهد هذا المنزل واقعة اغتصـ.اب وقـ.تل الطفلة على يد شاب يدعى معتز الكحلاوى بدوى ،٣٠ سنة وهو خال صديقاتها، وكانت قد ذهبت لكى تلهو معهن فاستدرجها وقام بخنقها ولفظت أنفاسها الأخيرة خنقا، ثم اغتصبها وقام بوضعها داخل شوال ودفنها بأرضية إحدى حجرات المنزل.



البدايه عندما تلقي الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز كفرسعد بمحافظة دمياط، بلاغا من اسرة الطفلة حنين، يفيد باختفاء الطفلة دون معرفة مكانها.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف العميد محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط ، لكشف لغز اختفاء الطفله، وتم تكثيف الجهود الأمنية وبالفعل تم حل اللغز وتم إلقاء القبض على الجانى.

وجاء خلال التحقيقات، اعترف الجانى، أن الطفلة جاءت لمنزلهم للهو مع بنات شقيقته، إلا انهم أوهمها أنهم نائمون وسيقوم بايقاظهم إلا أنه قام باستدراجها إلى إحدى الغرف بالمنزل وحاول التحرش بها إلا أن الطفلة صرخت وحاولت الاستغاثة بمكان المنزل فقام على الفور بخنقها فلفظت أنفاسها الأخيرة وقام بعد ذلك باغتصابها.



وأشار إلى أنه قام بعد ذلك بحفر حفرة عميقة بإحدى الغرف ووضع الطفلة داخل شوال ثم قام بدفنها، وأنكر عند سؤاله من قبل الأجهزة الأمنية بمعرفته بدخول الطفله لمنزله.