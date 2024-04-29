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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل 1-1 يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا وفاركو بالدوري

صدى البلد

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري العام.

وسجل هدف سيراميكا كليوباترا اللاعب أحمد قندوسي في الدقيقة ٣٧ من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة سحرية من صانع الألعاب محمد إبراهيم، فيما سجل شكري نجيب هدف فاركو في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده من النقاط إلى 25 نقطة في المركز التاسع، ورفع فاركو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ 16.

وأهدر رامي صبري ركلة جزاء لصالح فاركو في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء بعد تصدى محمد بسام لها.

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: “على الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور أكيم - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - چون إيبوكا - مروان عثمان”.

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