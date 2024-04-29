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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الأميرة رجوة زوجة ولي العهد الأردني تتألق بملابس أنيقة.. سعرها غير متوقع

رجوة زوجة الأمير
رجوة زوجة الأمير الحسين

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للأميرة رجوة، زوجة ولي العهد الأردني، من أحدث جلسة تصوير، بمناسبة عيد ميلادها.

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وتألقت رجوة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب ذا أكمام طويلة باللون الكحلي المصنوع من القماش المخملي الذي لا يحمل أي نقشات أو تطريزات، مع تنورة من نفس اللون والقماش.

وحملت إطلالة رجوة توقيع Rabanne، فيما بلغ سعر التوب 2,127 ريالا سعوديا، أما التنورة فبلغ سعرها 3,853 ريالا سعوديا، مما أثار الدهشة بين متابعيها. 

وتزينت رجوة بنفس الأقراط الماسية التي سبق أن اعتمدتها يوم زفافها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت رجوة على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية للغاية.

رجوة 
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