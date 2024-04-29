مجدي بدران: اللقاحات المصرية تأثيرها إيجابي في علاج الأمراض وساهمت في السيطرة عليها

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أي لقاح أو عقار قد يكون له أعراض جانبية تؤثر على البعض، ولكن اللقاحات التي كانت لكورونا، خدمت الملايين من البشر حول العالم.

وقال مجدي بدران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، أنه لا بد من الحصول على الأدوية واللقاحات عن طريق طبيب متخصص، مؤكدا أنه لا يجب الحصول عليها دون استشارة طبية لأنه قد تؤثر بشكل كبير على الصحة.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن استرازينيكا تسبب بعض الأعراض الجانبية مثل أي عقار، مؤكدا أن اللقاحات المصرية كان لها تأثير ايجابي وساهم في السيطرة على الأمراض.