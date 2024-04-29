الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: 90% من بيانات الإنترنت تمر عبر مصر

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم ، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن 90٪؜ من شبكات الإنترنت تمر عبر كابلات بحرية بين الدول تسير في المحيطات.

وأشار الدكتور عبد الوهاب غنيم، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر لديها موقعا استراتيجيا بين القارات، موضحا أن 90% من البيانات الناقلة بين الشرق والغرب تمر عبر مصر .

ونوه بأن مصر لديها القدرة على توطين مراكز صنع المعلومات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

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