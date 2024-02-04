محافظ دمياط تتابع حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة



تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مطلع الاسبوع الماضى ، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة..

حيث جاءت الحملات المُنفذة اليوم تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتم خلالها إزالة ١٢ حالة تعدٍ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، بقرية شرباص بمركز فارسكور..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الأولى حتى منتصف فبراير الجارى ، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى..