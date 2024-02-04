الكشف على 1314 مواطنا بقافلة طبية مجانية بكفر سعد في دمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية بقرية الوسطاني بمركز كفر سعد استمرت يومين تم خلالها الكشف على 1314 مواطنا.



وقال مدير مديرية الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد - في بيان اليوم الأحد - "إن القافلة تضمنت 12 عيادة متنقلة.. حيث تم تحويل 7 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء 259 تحليلا بمعمل الدم، و 29 تحليلا بمعمل الطفيليات، كما تم إجراء أشعة لـ 43 حالة، وسونار لـ 26 حالة.. فضلا عن تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر في إطار مبادرة "افحص واطمن" لـ 167 مواطنا".



وأشار إلى أنه تم عقد 10 ندوات توعوية تردد عليها 71 مواطنا، مؤكدا مواصلة مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتورة منال عوض، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

