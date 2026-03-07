العربية اتقلبت بيهم.. إصابة 6 أشحاص في حادث على طريق جمصة

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث على طريق المنصورة الجديدة -جمصة بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب عربيه بيجو سبعة راكب وإصابة 6 اشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من السعيد عبده السعيد عبده 54عاما بكدمه بالكتف 'ابراهيم الغريب شعبان فرحات 63 عاما بسحجة بالرأس وكدمه بالرأس السيد المتولي المتولي علام 60عاما سحجات بالرأس وكدمه بالصدر كما اصيب محمد كامل علي ناصر 60عاما لكدمات متفرقة بالذراع.

محمد علي مندور علي 66 عاما كسر بفقرات الرقبة عبدالعزير الحسنين عبدالعزيز غازي50 عاما كدمات وسحجات بالساق اليمنى واليسرى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.