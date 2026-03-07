9 يونيو.. محاكمة 75 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 75 متهما في القضية رقم 4660 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، المعروفة بالهيكل الإداري، لجلسة 9 يونيو المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 15 أبريل 2025، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

وأكدت التحقيقات انضمام المتهمين من السادس للأخير للجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب.