قرار قضائي في محاكمة المتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 66158، لسنة 2024 الهرم، لجلسة 6 يونيو المقبل، للطلبات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2015، وحتى 3 فبراير من عام 2020، المتهم تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووجهت للمتهم اتهامات بتمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات ونقل الرسائل المتطرفة، وقام برصد أماكن تمهيدا لاستهدافها.