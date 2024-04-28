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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

استنيتي ليه كل ده؟.. بسمة وهبة تكذب ميار الببلاوي.. إيه الحكاية!

صدى البلد

ادعت الإعلامية ميار الببلاوي أن الإعلامية بسمة وهبة قامت بتحريف تصريحاتها التي قالتها أثناء وجودها ضيفة ببرنامج العرافة الذي تقدمة بسمة وهبة، أو التلاعب بها عبر المونتاج.


وأثارت الحلقة ضجة كبيرة حين اتهم الشيخ الأزهري محمد أبو بكر، ميار الببلاوي بممارسة الزنـ ا استنادًا إلى قولها في"العرافة" إنها تطلقت من زوجها وعادت إليه 11 مرة، معتبرًا أن الرجوع كان باطلًا وبالتالي المعاشرة كانت "غير شرعية".

ونشرت الإعلامية بسمة وهبة  فيديو عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" وتساءلت فيه عن السبب الذي جعل"ميار" تنتظر كل هذه المدة لتدعي أن تصريحاتها تم التلاعب بها، مؤكدة أن هجوم الشيخ الأزهري هو ما جعل الأخيرة تحاول الهروب مما قالته بأي صورة.

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة أنها استجابت لطلبات "الببلاوي" بعد انتهاء تسجيل الحلقة بحذف بعض المقاطع من الحلقة، التي وجدت أنها تسرعت فيها ومن المحتمل أن تثير مشكلات.


 ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي

 

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