أستاذ علاقات دولية توضح دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدبلوماسية الرئاسية المصرية تسير على قدم وساق لنصرة القضية الفلسطينية ومحاولة لإيقاف الحرب في غزة من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني ووقف عمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني الآن.

وأكدت زهران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودخول إيران في هذه الحلقة يهدد أمن المنطقة العربية بصورة كبيرة، وبالتالي حذر الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا من اتساع نطاق هذا الصراع.

وأضافت في حديثها، أنه على رغم من عرقلة الكيان الصهيوني دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إلا أن الدولة المصرية قامت بدفع هذه المساعدات عبر النطاق الجوي المصري.

الدولة المصرية

وتابعت: "الدولة المصرية نتحدث عن المسار الإنساني في فلسطين في كافة المحافل والمؤتمرات الدولية، مع المطالبة بوجود تسوية سياسية عادلة سريعا في فلسطين".