بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط

ظهرت اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم وضعاف السمع العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩٠٣ طالبا وطالبة، حضر ٣١٥٢٧ طالبا ،نجح منهم ٢٨٠٧٦ طالبا بمعدلات نجاح بلغت ٨٩.١% ، وتقدم لامتحانات القسم المهنى ٥٣٢ طالب وطالبة حضر ٥٠٣ طالب ، بنسبة نجاح ٨٤.٦% وبنسب نجاح ١٠٠% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع..

وتقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط " بأصدق التهانى لابنائها وبناتها من الطلاب الأوائل، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد..

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