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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ظهرت اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم  وضعاف السمع العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ . 

تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى  ٣١٩٠٣ طالبا وطالبة،  حضر ٣١٥٢٧  طالبا ،نجح منهم ٢٨٠٧٦ طالبا بمعدلات نجاح بلغت ٨٩.١% ، وتقدم لامتحانات القسم المهنى ٥٣٢ طالب وطالبة حضر ٥٠٣ طالب ، بنسبة نجاح ٨٤.٦% وبنسب نجاح ١٠٠% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع..

وتقدمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط " بأصدق التهانى لابنائها وبناتها من الطلاب الأوائل، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد..

رابط النتيجه 

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