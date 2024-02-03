أهالي كفر الغاب يشيعون جثمان الطفلة حنين المقتولة بعد اغتصابها

شيعت فجر اليوم، جنازة الطفلة حنين السيد الشربينى ٨ سنوات ابنه قريه المرابعين بكفر الغاب التابعة لمركز كفرسعد، بمحافظة دمياط.

حضر تشيع الجنازة أهالي القرية وسط حاله من الحزن للقتل الطفلة بهذه الطريقة الغير آدميه.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط، من كشف لغز اختفاء الطفلة حنين السيد الشربينى ٨ سنوات من قرية المتابعين بكفرالغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.



البداية عندما تلقى الرائد يوسف البشلاوى رئيس مباحث مركز كفرسعد بمحافظة دمياط، بلاغا من أسرة الطفلة حنين، يفيد باختفاء الطفلة دون معرفه مكانها.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف العميد محمد عزت مدير إدارة البحث الجنائي بمديريه أمن دمياط ، لكشف لغز اختفاء الطفلة، وتم تكثيف الجهود الأمنية وبالفعل تم حل اللغز وتم إلقاء القبض على الجانى.

وجاء خلال التحقيقات، اعترف الجانى، أن الطفلة جاءت لمنزلهم للهو مع بنات شقيقته، الا انهم اوهمها انهم نائمين وسيقوط بايقاظهم الا انه قام باستدراجها إلى إحدى الغرف بالمنزل وحاول التحرش بها الا ان الطفلة صرخت وحاولت الاستغاثة بمكان المنزل فقام على الفور بخنقها فلفظت أنفاسها الأخيرة وقام بعد ذلك باغتصابها.

وأشار الى انه قام بعد ذلك بحفر حفرة عميقه بااحدى الغرف ووضع الطفله داخل شوال ثم قام بدفنها، وانكر عند سؤال من قبل الأجهزة الأمنية بمعرفته بدخول الطفلة لمنزله.