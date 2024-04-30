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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قلده حتى في الاسم.. البديل الاقتصادي لعمرو دياب يصل العالمية

شبيه عمرو دياب
شبيه عمرو دياب

 

سعى البعض لتقليد الفنانين أو المشاهير خصوصا إذا ما كان هناك تشابه في الملامح، ويكون هذا التقليد إما من أجل التسلية، أو من أجل الشهرة المؤقتة لفترة ما.

وقد انتشرت فيديوهات من حين لآخر لشخص شبيه بالفنان عمرو دياب، ويؤدي أغنياته، الغريب أن هذا الشخص ويدعى "نور دياب"، وغالبا سيكون هذا أيضا تقليداً للاسم . 

وقد أصبح  “ نور دياب ” مطلوباً لإحياء الحفلات والمناسبات وحفلات الزفاف، ويقوم بغناء أغنيات الفنان الكبير ويتمايل عليها أو يرقص بنفس طريقة الفنان الأصلي الشهيرة.

 

وفي الفيديو التالي نعرض تفاصيل عن التشابه بين عمرو دياب و نورد دياب و اسعار تذاكر حفلات شبيه الفنان عمرو دياب …. 

الفنان عمرو دياب فنان عمرو دياب شبيه عمرو دياب الملكية الفكرية عمرو دياب

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